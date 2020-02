Quem não se lembra de Mário Gomes, o galã das novelas brasileiras dos anos 70, 80 e 90, como Gabriela, Guerra dos Sexos, Vereda Tropical, Top Model ou Rainha da Sucata? A sua personagem mais marcante foi Luca, em Vereda Tropical, transmitida pela RTP em 1986. O ator, hoje com 67 anos, interpretava o clássico jogador de futebol "bad boy", que chegou ao plantel do Corinthians. Tinha muitas namoradas e estava sempre envolvido em confusões dentro e fora de campo. Dividia o protagonismo com a atriz Lucélia Santos e com outros, como Maria Zilda, Marcos Frota, Paulo Betti ou Marieta Severo.Afastado das novelas há alguns anos, Mário Gomes foi notícia esta semana por causa da possibilidade de estar novamente com cancro na próstata. Sete anos após ter retirado um tumor maligno, os exames de rotina revelaram os níveis do PSA elevados, o que poderá indicar uma recidiva da doença. "Não tem drama. O câncer não vai me matar. Coisas da imprensa", disse num vídeo publicado no Instagram na última segunda-feira. O ator passará por novos exames em março para saber se a doença voltou ou não.Favorita foi a sua última novela para a Rede Globo, em 2008, e Mário ainda fez algumas produções para a Record, sem grande repercussão. Em março de 2017, sem convites para trabalhar como ator, Mário Gomes, um dos maiores galãs de sempre da TV, foi fotografado numa barraca a vender hambúrgueres, na Praia da Joatinga, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, próximo do sítio onde vive com a mulher, a arquiteta Raquel Palma e os filhos mais novos, João, de 13 anos, e Catarina, de 9.No negócio, o ator conta com a ajuda da família, que se reveza no atendimento. "Construí ao longo da minha carreira um património que me mantém. Obviamente que tenho as minhas dificuldades, mas sempre tem um coco pra gente vender. Estou aí para o que der e vier. Estou de pé", disse, na altura, numa entrevista. E acrescentou: "Não tenho nada contra ninguém, não sou saudosista. Mas tenho consciência da minha trajetória e da força do meu nome. Já fui o Neymar da televisão".Mário diz que foi vítima de uma perseguição, que ditou o fim da sua carreira e está a preparar uma autobiografia em que vai detalhar a polémica que envolveu o seu romance com Betty Faria. "Vou contar tudo e o Daniel Filho vai saber como aconteceu o meu envolvimento com a Betty Faria. Ela é que me convidou para sair. Ninguém sabia até agora, mas vai saber. Vou contar detalhadamente como se passou a nossa aproximação e como esse ex-diretor me perseguiu dentro da emissora", conta.Betty Faria e Mário Gomes tiveram um caso em 1976, quando ela era casada com Daniel Filho, um dos diretores da TV Globo. Os dois estavam no elenco da novela Duas Vidas, no mesmo ano. Segundo Mário, o diretor da emissora vingou-se, afastando-o das produções e até com difamações em jornais. "Ele foi um cara muito cruel comigo. Usou o poder todo que ele tinha na Globo para me prejudicar. Na época, eu era um ator que estava no auge e tinha uma carreira promissora, mas fui prejudicado", conta Mário, que acabou por ser demitido em 1984. Voltou quatro anos depois e ficou até 2008.Nessa biografia, Mário Gomes também vai contar o que deu origem a um dos maiores boatos de que foi vítima – o de que ele teria sido internado num hospital, em 1984, na sequência de uma cenoura enfiada no ânus. Sobre a lendária história, ele fala sem rodeios: "A matéria foi uma cilada plantada por vingança porque eu e Betty Faria nos apaixonamos", afirma. "A vida é triste e, quando caí na real, vi como eu era bobo. O autor Silvio de Abreu me chamava de Marilyn Monroe, um símbolo sexual que era bobinha e despreparada, mas uma pessoa do bem, pura. Sou um cara que não faz mal a ninguém. Naquela época, as mulheres que iam para cima de mim me comiam, porque eu era completamente introvertido", concluiu.