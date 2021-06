Instagram para menores de 13

É uma espécie de lógica invertida: o Facebook está preocupado com a segurança das crianças nas suas redes sociais, sobretudo com o número crescente de miúdos abaixo dos 13 anos com perfis no Instagram – a idade mínima permitida. Ou seja, que mentem sobre a sua idade e contornam o sistema. Mas, para resolver este problema, Mark Zuckerberg não propõe reforçar a fiscalização, ou criar sistemas de inteligência artificial para evitar que isto aconteça.



A ideia é outra: criar uma plataforma só para as crianças abaixo dos 13 – o chamado Instagram Youth. "Se criarmos um sistema seguro, que permita um controlo parental adequado, podemos evitar que elas usem a plataforma dos adultos", explica Zuckerberg.





Embora não exista ainda um plano definido, a intenção da empresa é criar uma plataforma que limite as mensagens entre as crianças e pessoas que elas não seguem. "Pode incluir coisas como restringir os adultos de verem contas de crianças nos 'utilizadores sugeridos', evitar que descubram conteúdos destas faixas etárias no Reels [plataforma de vídeo] ou no Explore, e omitir os seus comentários a posts públicos."