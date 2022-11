Cientista retirou crias de macaco às mães. Sofrimento era necessário?

As condições a que os animais foram sujeitos durante o estudo da neurocientista Margaret Livingstone levou à indignação de cientistas e de ativistas pelos direitos dos animais.

Quando as mães macaco são separadas de forma permanente dos seus filhos recém-nascidos, podem encontrar conforto em brinquedos de peluche. Estas descobertas foram feitas por uma cientista da Universidade de Harvard e desencadearam uma intensa controvérsia dentro do meio científico, reacendendo o debate sobre as questões éticas ligadas aos testes em animais.