A senhoria de Alex Couto quis aumentar-lhe a renda, ele foi-se embora e escreveu um livro

Nova Lisboa Foto: DR

Alex Couto, 29 anos, andou a colar cartazes por Lisboa no fim de 2019, como se fosse propaganda política: em paredes largas, para que se olha forçosamente, posters cor-de-rosa tinham escrito "onde o teu bitoque é uma tosta de abacate", "onde a rua cor-de-rosa virou rua pegajosa" ou "onde o teu vizinho do lado te diz bonjour". Uma expressão encimava todos eles: Nova Lisboa era o título do seu primeiro livro.Nova Lisboa é, assim, feito de textos curtos com reflexões sobre as mudanças na capital trazidas pelo turismo, pelo investimento imobiliário e pelas modas do Instagram. Reúne ainda pequenas histórias surrealistas e até um conto de detetives e figuras públicas. O tom crítico e pesaroso numa espécie de enterro da velha Lisboa é constante, apesar de não ser, neste momento, rigoroso com o que Alex Couto sente. "Gostamos da velha Lisboa, mas somos tentados pelas inovações", conta, admitindo que, também ele, gosta de vez em quando de uma tosta de abacate. Só que a sombra enervada do livro era, no momento em que foi escrito, a única possível.Tinha acabado de ser expulso do bairro da Lapa – a senhoria propunha-lhe um aumento de renda de €500. Era o fim do sonho do miúdo do bairro do Viso, em Setúbal, que tinha conseguido viver na capital. "Era impossível não transmitir essa energia revoltada e contestatária porque esta inspiração resultou de ser expulso." Por outro lado, "se exagerasse a realidade mostrava melhor o meu ponto de vista".É assim que surgem textos como "O Tasco-terroristas", onde se lê: "Lembro-me que as imagens na televisão mostravam cadáveres trinchados e um gotejar de sangue que tanto podia ser Pollock, como aqueles detalhes finais que decoram um prato de autor." A chacina não vinha sem propósito. E continuava: "Utilizaram os presuntos decorativos para espancar os investidores que queriam erguer um novo mercado moderno (daqueles onde se come por um preço proibitivo em prol do lifestyle)."A linguagem zangada e reivindicativa cruza-se com o ambiente urbano, os estrangeirismos e os bordões da Internet e da rua. A referência para este "roteiro pelos sítios de que gostava em Lisboa", como descreve o resultado do livro, é a obra de escritores - "também eles uns zangados", alguns deles surrealistas - que admira: Herberto Hélder, Mário Cesariny, Luiz Pacheco, António de Aragão. A estes nomes sonantes junta-se a influência da era presente. "Sou muito inspirado por um formato de textos a que chamo ‘formato tristinho’ - as entradas de blogue, por onde comecei e que me deram vontade de explorar a literatura", diz, sublinhando a rapidez destes textos e "a sua consequente eficácia".A capacidade literária deste formato, para Alex Couto, não está em questão e foi por acreditar mais nela do que em "pessoas que definem o gosto" que não tentou publicar por uma editora. Fez uma edição de autor (à venda no site do livro, na livraria Uni Verso, em Setúbal e, em breve, nas lojas A Vida Portuguesa) também porque "não quis entrar na agenda de ninguém. O meu problema é com a cidade, não é com ninguém em particular"."Gosto de poder fazer (e ver malta que está a fazer) coisas mais próximas do bizarro do que do instituído", afirma. Saltam à memória textos como aquele em que o narrador voa sobre Lisboa, ou aquele outro em que Madonna contrata um detetive para lhe descobrir estacionamento em Lisboa. "Acho que temos uma tradição literária ampla o suficiente para permitir isto. Fico feliz por mostrar que as possibilidades são infinitas, é possível fazer coisas estranhas na literatura portuguesa."Os cartazes que espalhou pela cidade (e que continua a vender através do site) mostram uma ideia do livro que vai além do objeto, que quer estar na rua, criar uma comunidade. O seu próximo projeto é, aliás, juntar leitores e amigos um dia na serra da Arrábida e assim lançar outro livro independente, desta vez sobre Setúbal. Fará, nesse caso, uma edição de apenas 100 exemplares que só serão distribuídos nesse dia.A sua ideia é fazer da literatura um acontecimento, tal como no tempo dos vultos literários que tanto admira, quando se armavam discussões e lutas físicas por causa de livros. No braço tem uma tatuagem que lembra essa época: Herberto Hélder com uma garrafa na mão pronto para dar com ela na cabeça de Luiz Pacheco. Um mito urbano do Café Gelo, quando esta casa do Rossio ainda não servia english breakfast na esplanada.

Nova Lisboa

• Ed. de autor

€12