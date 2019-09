Big Little Lies

Nove Perfeitos Desconhecidos

Frances, uma escritora de livros românticos a tentar lidar com os calores da menopausa, é a primeira dos Nove Perfeitos Desconhecidos que dão título ao novo romance - a chegar à Tranquillum House, estância terapêutica (rural) de luxo, a seis horas de carro de Sydney, que promete "transformação total em 10 dias".Tem semelhanças com a sua criadora, mas não é uma réplica, como Liane Moriarty, escritora australiana de 52 anos, autora de oito romances, casada e com dois filhos – de 13 e 11 anos, uma rapariga com queda para a arte e um rapaz que quer ser futebolista, a quem, acima de tudo, ensina "a serem gentis" – faz questão de afirmar à: "Partilhamos algumas coisas, como a predileção pelo cocktail Bellini, mas definitivamente não sou eu. Por exemplo, ela nunca quis ter crianças e eu sempre quis ser mãe."Não é a única diferença: no momento da ação, a cinquentona Frances volta a ler uma crítica à sua obra, depois de décadas a evitá-lo, porque a deprimia, por serem invariavelmente consideradas menores devido ao conteúdo romântico e acusadas até de serem "lixo misógino", o que "graças a Deus!" nunca aconteceu a Liane. Porém, também têm outra semelhança – além da mesma idade. "Adoro a Margaret Drabble", confessa Liane, na sequência da pergunta que cita um detalhe do livro: Frances é ludibriada online por um homem que diz chamar-se Paul Drabble, usando precisamente o apelido desta autora inglesa (irmã da também escritora A. S. Byatt e que há três meses esteve em Portugal a promover o seu novo livro, Sobe a Maré Negra) por ter lido numa entrevista que era fã dela. Ficam por aí as referências autobiográficas.Ao contrário de Frances, que alcançou êxito comercial ao primeiro livro, ainda jovem, Liane não começou cedo a carreira literária: "Foi só há uns 20 anos que recebi a chamada que mudaria a minha vida. Era a minha irmã a dizer que o seu livro juvenil, A Minha Melhor Amiga É Muito Especial, tinha sido aceite para publicação. Nós as duas sempre quisemos ser escritoras, em miúdas o nosso pai encomendava-nos romances para ele ler. Na altura em que a minha irmã ligou, eu era copywriter freelancer, escrevia anúncios para a televisão, para a Internet… e embora às vezes escrevesse pequenos contos e primeiros capítulos de romances, nunca avançava, deixando o sonho da infância escapar. Aquele telefonema deu-me a inspiração de que precisava para me pôr ao teclado. Numa febre de rivalidade fraterna escrevi um livro infantil que foi entusiasticamente rejeitado por todos os editores da Austrália. Tive de me acalmar e, dois anos depois, publiquei o meu primeiro romance Três Desejos."Apesar de publicado em várias partes do mundo, não lhe deu logo visibilidade. O sucesso só chegou ao quinto romance, O Segredo do Meu Marido, "que chegou ao primeiro lugar do top de bestsellers do New York Times". Claro que agora, depois de Big Little Lies – Pequenas Grandes Mentiras, cuja adaptação a minissérie ganhou oito Emmys e quatro Globos de Ouro, esse sucesso se tornou ainda mais massivo, embora Liane nunca o tenha procurado e até ache surpreendente: "A minha escrita não é intencionalmente cinematográfica, embora agora os jornalistas me perguntem constantemente se é. Tem sempre demasiados monólogos interiores pelo meio, portanto nunca imaginei um livro meu na televisão ou no cinema, parecia-me impossível de adaptar."Estava enganada, como se provou. O êxito de Big Little Lies incentivou-a a escrever uma sequela, que deu origem à segunda temporada, com um papel à medida da sua atriz favorita, escrito propostitadamente para ela, Meryl Streep. Mais: Nicole Kidman, protagonista da premiada minissérie, comprou-lhe os direitos de adaptação do novo Nove Perfeitos Desconhecidos ainda antes de estar terminado.O restante elenco ainda é secreto mas Liane admitiu àque a própria Nicole assumirá o papel principal, o de Masha, a bela proprietária de origem russa (como muitos outros imigrantes na Austrália, pelos anos 80 necessitada de mão de obra diversa, inteligente e especializada, portanto "bem realista") da tal Tranquillum House. Surge como uma executiva a ter um colapso no primeiro capítulo e revela-se "uma louca" 10 anos depois, ao apoiar a sua oferta de "transformação total" aos tais desconhecidos – sem sequer os informar – numa trip com drogas psicadélicas como LSD e MDMA, que Liane diz nunca ter sequer experimentado: "Tirei a ideia de um artigo que li, em torno de uma nova pesquisa sobre o seu uso com fins terapêuticos. Aparentemente os resultados foram positivos, o que me leva a pensar que qualquer dia serão aceites, mas só com esse propósito. Não creio que alguma vez sejam legalizadas na Austrália, para fins recreativos."Outro dos métodos do retiro é a meditação, que a autora, ex-católica, gosta de praticar, mas não diariamente "por falta de disciplina", que diz ser o seu "maior defeito". Com uma rotina de escrita "diária, mas sem horário fixo", vai ao mundo buscar a inspiração para as personagens. Em Nove Perfeitos Desconhecidos, há, por exemplo, um ex-futebolista que criou depois de ver um documentário na televisão, que mostrava que "antigos atletas frequentemente sofrem de depressão quando deixam as competições"; e há também um casal que, ao ganhar a lotaria, perde a paz conjugal: "É um tema que sempre me fascinou, o modo como aquele prémio muda vidas num instante."Quanto aos ensinamentos da vida, a escritora confessa, curiosamente, que "o mais importante que aprendeu" corresponde à máxima que a lunática Masha repete no livro: "Nada é para sempre." É caso para dizer que há um bocadinho de Liane em cada personagem – sejam as nove em busca de transformação ou outras duas, os acólitos de Masha, todos tão interessantes que nos fazem ler quase 500 páginas em menos de nada e sempre a imaginá-las, perfeitamente plausíveis, na televisão.De Liane Moriarty496 págs • Ed. ASA