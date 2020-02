Andar com Tozé Martinho na rua nos anos 80 era não conseguir dar 10 passos sem ouvir: "És lindo." O galã moreno das novelas, com ar marialva, ouvia piropos até em Newark, a 5.100 quilómetros de Lisboa. Estava em digressão com a peça Uma cama para Todos, uma comédia, e as mulheres da comunidade portuguesa todas lhe queriam dar abraços e beijinhos. "Ele nunca recusava, ficava com um ar meio encavacado. As meninas adoravam abordá-lo, só lhe diziam: és tão lindo", recorda Cláudia Ramos que fazia parte da digressão. Quando se estreou nas novelas já tinha 35 anos e era casado.

A carregar o vídeo ...



De galã passou a autor, sem nunca querer deixar de representar. Quando fazia de padre Carlos, na novela Olhos de Água (2000), as pessoas acreditavam tanto nele que queriam confessar-se. Quando foi a Fátima paravam-no na rua. "Oh senhor padre, posso confessar-me". Tozé respondia: "Não desfazendo, vão vendo a novela, mas vão se confessar a um padre." Viveu até aos 72 anos e teve várias vidas: a de advogado, capitão do ultramar, forcado, ator e galã das novelas e argumentista de alguns dos maiores sucessos da ficção televisiva.