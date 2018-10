A carregar o vídeo ...

Capa n.º 753

A primeira loja da Bordallo Pinheiro fora de Portugal já abriu: é em Madrid. Mas há mais duas lojas dedicadas às criações do célebre artista Raphael Bordallo Pinheiro prestes a abrir portas; serão em Paris. Marca-se um período de viragem para a fábrica criada em 1884: além da estreia além-fronteiras, prepara-se para remodelar o museu e inaugurar um hotel de cinco estrelas, ambos nas Caldas da Rainha.Foi em 2017 que registaram uma facturação recorde: de 6,1 milhões de euros. E 2018, apesar de ainda não ter terminado, parece estar igualmente num bom caminho: no primeiro semestre registaram um crescimento de 13% face ao período homólogo. Os animais coloridos e exuberantes saltam do universo kitsch para o mundo moderno com um charme que encanta norte-americanos, italianos, holandeses e japoneses."Estávamos a ter dificuldade em absorver a procura", explicou ào administrador Nuno Barra sobre a recente ampliação da fábrica. Visitámos o museu e a fábrica (veja o vídeo), conversámos com trabalhadores e directores para conhecer esta viragem por dentro - escreve-se uma nova história para a fábrica que já esteve à beira da falência.