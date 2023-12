A moda da maquilhagem para crianças

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Quando tinha 6 anos estragava mais os batons do que os usava. Hoje, aos 11 anos, Alice é quase profissional. Aprende os truques mais recentes no Instagram e no TikTok com influencers como a brasileira Mari Maria que tem a sua própria marca de maquilhagem. “Aprendi a fazer o eyeliner com fita-cola, mas não sou muito boa. O que faço é limpar o rosto com água micelar e pôr creme. Depois ponho corretor, o pó para selar a maquilhagem, o blush, o iluminador, o rímel e o gel nas sobrancelhas. Por fim, o gloss”, conta Alice, descrevendo à SÁBADO a maquilhagem de 20 minutos que leva para a escola e que por vezes a faz chegar atrasada.