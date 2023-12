Arcade Fire confirmados no Alive

Os Arcade Fire são a nova confirmação para o Alive. A banda vai tocar no dia 11 de julho, no palco principal. Nesse mesmo dia tocam os Smashing Pumpkins, Benjamin Clementine, Black Pumas, Nothing But Thieves e Kenya Grace.



A banda canadiana marcou a primeira década do século, continuando a lançar discos com regularidade nos últimos 20 anos. O sexto álbum dos Arcade Fire, WE, foi lançado o ano passado.