A adolescente - considerada pela Time como uma das pessoas mais influentes de 2019 - acabou de editar o livro A Nossa Casa Está a Arder, da Editorial Presença. Na obra podemos ler vários discursos da ativista e ainda a história da sua família e como mudaram os seus hábitos.



Discurso em Davos no dia 25 de janeiro de 2019

"A nossa casa está a arder.

Estou aqui para vos dizer que a nossa casa está a arder.

Segundo o IPCC, daqui a menos de doze anos não seremos capazes de desfazer os nossos erros.

Durante esse período, têm de ser feitas mudanças sem precedentes em todos os quadrantes da sociedade, incluindo uma redução de pelo menos 50% nas nossas emissões de CO 2 .

E chamo a atenção para o facto de que esses valores não incluem a questão da equidade, que é absolutamente necessária para fazer o Acordo de Paris funcionar a uma escala global.

Tal como não incluem pontos de não retorno ou círculos viciosos, como a tremenda libertação de gás metano provocada pelo degelo do pergelissolo ártico.

Em locais como Davos, as pessoas gostam de contar histórias de sucesso. Mas esse sucesso financeiro teve um custo insustentável. E, relativamente às alterações climáticas, temos de admitir que falhámos.

Todos os movimentos políticos nos moldes presentes falharam.

E os meios de comunicação social falharam por não terem conseguido consciencializar o público de uma forma generalizada.

Mas o Homo sapiens ainda não falhou. Ou melhor, estamos a falhar, mas ainda temos algum tempo para dar a volta à -situação. Ainda conseguimos consertar isto. Ainda temos tudo nas nossas mãos.

Porém, a não ser que reconheçamos o falhanço dos nossos sistemas atuais de um modo geral, provavelmente não vamos ter qualquer hipótese.

Estamos a enfrentar um desastre que causará um sofrimento inimaginável a um enorme número de pessoas. E agora não é o momento para falarmos com muito tato ou concentrarmo-nos no que podemos ou não dizer. Agora é o momento para falarmos com clareza.

Resolver a crise climática é o maior e mais complexo desafio que o Homo sapiens alguma vez enfrentou. A solução principal é, contudo, tão simples que até uma criança a consegue compreender. Temos de travar as nossas emissões de gases com efeito de estufa.

Ou fazemos isso ou não fazemos.



Dizem que nada na vida é só preto ou branco.



Mas isso é mentira. Uma mentira muito perigosa.



Ou impedimos um aquecimento de 1,5 °C ou não.



Ou evitamos o despoletar dessa irreversível reação em cadeia que escapará ao controlo humano ou não. Ou escolhemos continuar a ser uma civilização ou não. Isto é do mais preto ou branco que se possa imaginar.

Não há áreas cinzentas no que toca à sobrevivência. Temos de fazer uma escolha. Podemos gerar uma ação transformativa que irá assegurar as condições de vida para as gerações futuras. Ou podemos continuar a agir como sempre fizemos e falhar.

Isso depende de vocês e de mim.

Há quem diga que não nos devemos meter no ativismo. Que devíamos era deixar tudo nas mãos dos políticos e lutar pelas mudanças através dos nossos votos. Mas o que podemos fazer quando não existe vontade política? O que podemos fazer quando as políticas necessárias não estão sequer à vista?

Aqui em Davos — como em quase todo o lado —, toda a gente fala de dinheiro. Parece que o dinheiro e o crescimento são as nossas únicas preocupações fundamentais.

E como a crise climática é uma crise que nunca foi -tratada como uma crise, as pessoas simplesmente não têm noção das consequências do seu modo de vida. As pessoas não têm consciência de que existe uma coisa chamada «orçamento de carbono» e de que já nos resta pouquíssimo desse orçamento. Isso tem de mudar hoje.

Não há nenhum outro desafio que se possa equiparar à importância da promoção da consciencialização pública generalizada e da compreensão de que o nosso orçamento de carbono está rapidamente a esgotar-se e tem de tornar-se a nossa moeda à escala mundial e o cerne da nossa economia presente e futura.

O livro da família de Greta



Encontramo-nos agora num momento da história em que toda a gente com algum conhecimento sobre a crise climática que ameaça a nossa civilização e toda a biosfera tem de fazer soar a sua voz.

Com uma linguagem muito clara. Por muito desconfortável e não lucrativo que isso possa ser. Temos de mudar quase tudo nas nossas sociedades atuais. Quanto maior for a vossa pegada de carbono, maior será o vosso dever moral. Quanto maior for a vossa plataforma, maior será a vossa responsabilidade.

Os adultos estão sempre a dizer que «temos o dever de dar esperança aos jovens». Mas eu não quero a vossa esperança.

Eu não quero que vocês sejam otimistas. Eu quero que vocês entrem em pânico.

Eu quero que sintam o medo que eu sinto todos os dias.

E depois quero que ajam.

Eu quero que ajam como agiriam numa emergência.

Quero que ajam como se a vossa casa estivesse a arder.

Porque efetivamente está."