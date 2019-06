"Não tinha as patas de trás, por isso os médicos tiveram de arranjar uma solução", explicou um dos médicos responsáveis, referindo-se ao facto de ter sido um médico estagiário a lembrar-se de colocar o animal a andar daquela forma.



O que é certo é que a tartaruga anda agora mais rápido do que todas as outras graças à "cadeira de rodas" especial.



Esta não foi a primeira vez que o equipamento foi sugerido, sendo que das outras vezes o processo não foi bem sucedido.





Uma tartaruga , com o nome Pedro e de 15 anos, perdeu as duas patas traseiras e agora só consegue movimentar-se graças a veterinários que lhe colocaram uma "cadeira de rodas" com peças Lego.Segundo avança o jornal britânico Metro, a dona da tartaruga, Sandra Traylor, que adotou o animal quando tinha três membros, pediu ajuda no Hospital Veterinário da Universidade Estadual da Louisiana, nos Estados Unidos , para voltar a pôr a tartaruga a andar.