Em 24 horas, um canal de televisão passou de apoiar George Calombaris, um dos jurados do programa MasterChef Austrália, a negar-lhe um aumento de salário. O chef bem precisava do apoio, depois de, na semana passada, se ter descoberto que falhou em 8 milhões de dólares australianos (5 milhões de euros) o pagamento aos seus funcionários.

A denúncia foi feita pela Fair Work Commission, o tribunal que regula as questões laborais na Austrália. Calombaris tornou-se ainda mais alvo de críticas depois de se saber que pretendia um aumento de 40% no seu salário como jurado do programa – com o qual já ganhava um salário de um milhão.

O canal anunciou hoje que as negociações contratuais tinham falhado e esta terça-feira, foi transmitido o último programa da temporada que conta com os jurados Calombaris, Matt Preston e Gary Mehigan onze anos depois. A 12.ª temporada será transmitida com um novo painel de jurados.

"Apesar de meses de negociações, o [canal]10 não conseguiu chegar a um acordo comercial que deixasse Matt, Gary e George satisfeitos", afirmou o presidente do canal, Paul Anderson. "Ao longo de 11 temporadas sensacionais, o MasterChef Austrália estabeleceu-se como um dos mais populares e respeitados programas televisivos de cozinha do mundo. Durante mais de uma década, a série icónica modelou e alimentou a paixão do público australiano por comida e cozinha, criou momentos televisivos icónicos, e tornou os sonhos culinários de cozinheiros caseiros realidade."

"Queríamos agradecer a Gary, George e Matt pelo seu contributo ao longo dos últimos 11 anos", assinalou Anderson.

A notícia surge depois de ser tornado público que George Calombaris falhou em oito milhões de dólares os pagamentos aos funcionários dos seus restaurantes. A sua empresa Made Establishment foi multada em 200 mil dólares e ordenaram-lhe que introduzisse uma nova tabela salarial.

Calombaris procurou amenizar a situação: "Pedimos desculpas a todos os membros da nossa equipa afetados, no passado e no presente – é a nossa equipa que torna os nossos restaurantes ótimos, e é a nossa prioridade assegurar que todos os funcionários se sintam respeitados, recompensados e apoiados nos seus papéis", afirmou, mas sem sucesso. Foi retirado de uma campanha publicitária e uma petição a favor da sua remoção alcançou quase 25 mil assinaturas.