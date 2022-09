O cemitério da moda

O deserto de Atacama é um dos lugares mais secos do mundo. Tão árido que tem sido comparado a Marte, é até onde a NASA tem equipamentos que farão parte de missões ao planeta vermelho. Mas é também o local onde toneladas de roupa, provenientes da Europa, Canadá, Estados Unidos e Ásia, acabam os seus dias depois de algumas semanas nos cabides de lojas como H&M, Zara, Adidas, Nike e também Calvin Klein e Hugo Boss. "Uma T-shirt da Nautica, calças de treino da Adidas, calças de ganga da Wrangler, encontramos várias peças com etiquetas de marcas famosas", garantiu Ángela Astudillo, voluntária do grupo local Deserto Vestido à Remake, organização internacional que combate o impacto ambiental da indústria do vestuário.