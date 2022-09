'As crianças aprendem a brincar.' Como convencê-las a estudar?

As aulas do 1º e 2º ciclo começam esta semana com pais concentrados nos estudos dos filhos e crianças com vontade de brincar. “É preciso dar liberdade com responsabilidade”, diz a psicóloga Bárbara Ramos Dias.

Os primeiros trabalhos para casa, ou TPC, para os alunos do 1º e 2º ciclo deverão ser passados na próxima semana, depois do início do ano letivo marcado para esta semana. Começa a luta de vontades entre pais e filhos: os primeiros preocupados com a aprendizagem, os segundos com mais vontade de brincar do que ficar sentado a fazer fichas.