Conduzimos um pouco de tudo em 2019. Desportivos, SUVs, berlinas, carros a gasolina, a gasóleo, híbridos para ligar à tomada, híbridos que regeneram a bateria sozinhos, carros puramente elétricos, uns que fizeram sonhar, outros que, na verdade, nem por isso.Falemos dos que fizeram sonhar, como o Tesla Model 3. Na primavera fomos à Califórnia assistir à apresentação do Model Y, que só chegará a Portugal em 2022, e visitar a fábrica. Não fomos lá para conduzir o então novíssimo Model 3, mas foi isso que aconteceu. E foi nas estradas de Los Angeles que percebemos porque é que o 3 viria a bater recordes de vendas na Europa, e não só entre elétricos: é por ser um carro que acelera dos 0 aos 100 em 3,4 segundos - mas que é familiar - com um design minimalista e um andamento que dão a sensação de o estarmos o conduzir em direção ao futuro.Ainda no campo dos sonhos, mas sediado no presente, vem à memória o BMW 330i, berlina que combina o conforto e a segurança de um familiar com a alma desportiva dos seus 258 cv de um motor a gasolina de dois litros, e o Mini Cooper S comemorativo dos 60 anos da marca - um novo, com ADN de clássico.Maior que nunca, o novo Mercedes GLE 350d encheu-nos as medidas e mostrou que os motores a gasóleo ainda têm algo a dizer.Também gostámos muito de algumas motas (das que se conduzem com a carta de condução "normal"). Foi o caso da Vespa Elettrica, a primeira elétrica do fabricante italiano, e da Piaggio 300 MP3 que, com as suas três rodas, impressionou pela potência e pela facilidade de condução até para quem está habituado a conduzir encaixotado.