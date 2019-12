É provável que não tenha havido um ano em que a música tenha sido tão dominada por mulheres. Nenhuma atingiu, contudo, o protagonismo de Billie Eilish, a californiana que, aos 17 anos, fez manchetes com o seu álbum de estreia, When We All Fall Asleep, Where Do We Go, que fez dela uma voz única na pop comercial contemporânea.Para a Billboard, foi a mulher do ano, atrás apenas da mulher da década, Taylor Swift, que, após ter deslumbrado com 1989 e Reputation, repetiu o feito com Lover, um dos melhores do ano para muitos.Ambas inclinadas para a sonoridade do R&B e fortes defensoras da causa LGBTI, Ariana Grande e Lizzo tiveram dois dos mais populares e aclamados álbuns do ano, Thank U, Next e Cuz I Love You, respetivamente. E Lana del Rey terá sido a mais bem-sucedida com o retorno aos discos: em Norman Fucking Rockwell!, a crítica viu um retorno à forma e a conquista de novos patamares.Solange foi feliz na sucessão ao disco que colocou a irmã mais nova de Beyoncé nas bocas do mundo - com When I Get Home, provou que o alarido não era infundado. No domínio do indie, Titanic Rising fez Weyes Blood ascender a nome de referência do segmento; All Mirrors tingiu o intimismo de Angel Olsen de grandiosos arranjos de cordas; e Sharon van Etten consolidou o marco de Are We There em Remind Me Tomorrow, um sucessor mais do que digno.Nem só a elas pertenceu o ano, contudo. Nick Cave & the Bad Seeds mostraram porque são uma das mais acarinhadas bandas de rock da atualidade com Ghosteen, o fim de uma trilogia iniciada com Push the Sky Away.No indie, os Vampire Weekend puseram fim a um interregno de seis anos e, em Father of the Bride, reencontraram o público que os recebera de braços abertos; e os Big Thief tiveram não um, mas dois discos dignos de listas de fim de ano: U.F.O.F., de maio, e Two Hands, de outubro. Já no hip-hop, Tyler, the Creator teceu uma história de amor e rejeição em disco, IGOR, e Slowthai uma crítica mordaz ao país dos Tories e do Brexit, Nothing Great About Britain.Em Portugal, Camané e Mário Laginha trouxeram o melhor de si próprios a Aqui Está-se Sossegado, uma colaboração que só poderia ter dado certo; e Lena d’Água, impelida pelos ventos da nova geração, teve em Desalmadamente um regresso jovial e triunfante.Ao quarto álbum, Aurora, os Sensible Soccers deram mostras de ser uma das mais interessantes e inventivas bandas de eletrónica nacional, ao passo que Stereossauro descobriu em Bairro da Ponte, uma elisão entre a pista de dança e a guitarra portuguesa que não tínhamos como antecipar. No hip-hop, não foi preciso Slow J anunciar o seu retorno para render o País ao emotivo You Are Forgiven, enquanto, com #FFFFFF, ProfJam tomou de rajada o topo das tabelas nacionais e o rap game português.Entre os compositores em nome próprio, não ouvirá melodias mais doces do que as de Right as Rain, o novo disco de Madalena Palmeirim, e as de Luís Severo, que trocou a lufa-lufa urbana pelo estoicismo bucólico em O Sol Voltou.Já entre os mais populares do ano, embora Billie Eilish (com Bad Guy) e Ariana Grande (com 7 Rings) tenham surgido entre os mais ouvidos, as restantes posições são ocupadas pelo reggaeton de Bad Bunny, que lançou este ano Oasis com J Balvin; Ed Sheeran, que tem a canção mais ouvida da década, Shape of You; e em primeiro lugar o rapper Post Malone, que conseguiu também uma das canções mais tocadas do ano, Sunflower. Na lista está também Old Town Road, de Lil Nas X, no seu remix com Billy Ray Cyrus, e Señorita, de Camila Cabello e Shawn Mendes – o maior single de 2019.