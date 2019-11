"A luta não acabou". A promessa é de Ranson Watkins, um dos três homens libertados esta segunda-feira, nos EUA, após passarem 36 anos na cadeia por um crime que não cometeram. O caso aconteceu em 1983 - a condenação ocorreu um ano mais tarde - e apesar das provas que ilibavam os três jovens, o sistema acabou mesmo por os condenar. "Isto nunca devia ter acontecido", disse Watkins, numa conferência de imprensa após a libertação.Ranson foi acusado, juntamente com Alfred Chestnut e Andrew Stweart, do assassinato de DeWitt Duckett, um jovem de 14 anos foi morto a tiro na Harlem Park Junior High School, em Baltimore . O trio tinha provas da sua inocência: tinham estado na escola e sido expulsos pelo segurança cerca de 30 minutos antes e o casaco que Chestnut tinha igual ao da vítima era mesmo dele - a mãe tinha o recibo da compra. Nada foi suficiente para os ilibar.A investigação foi reaberta apenas este ano, quando Alfred enviou uma carta à Conviction Integrity Unit de Baltimore, um departamento do Ministério Público norte-americano que trabalha para identificar falsas condenações. Os procuradores confirmara que a polícia ignorou e e omitiu testemunhos que demonstravam a inocência dos três jovens negros e veio a concluir que o autor do crime fora Michael Willis, que morreu em 2002. O homicida foi apontado como suspeito na altura do crime, visto com um casaco igual ao da vítima na noite do crime, mas a polícia descurou essa pista.Com os dados novos, um juiz ordenou a libertação dos três homens. "Estes três homens foram condenados, em crianças, devido a má conduta da polícia e do Ministério Público. Os detetives colocaram-lhes um alvo, nestes três jovens negros de 16 anos, e manipularam outras testemunhas para construir o caso", confirmou a procuradora de Baltimore Marilyn Mosby: "Isto não é uma vitória, é uma tragédia. Temos que assumir as nossas responsabilidades."