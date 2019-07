O carpinteiro poupado que pagou a faculdade a 33 desconhecidos

Dale Schroeder morreu em 2005 e no seu testamento, registou-se a sua vontade. O seu dinheiro ajudou 33 jovens a irem para a universidade, até o fundo se esgotar. A última a receber uma bolsa foi Kira Conard.



Foi criada só por um dos pais e tem três irmãs mais velhas. Ir para a universidade não era uma opção por falta de condições económicas, até que recebeu um telefonema de Nielsen a oferecer-lhe a bolsa. "Desfiz-me imediatamente em lágrimas", relatou Kira à CNN.



No passado fim-de-semana, 14 anos depois da morte do benfeitor, os "Miúdos de Dale", como se intitularam, juntaram-se ao redor da sua lancheira – outra forma com que ele poupava dinheiro – para conversar. Muitos são médicos, professores e terapeutas.



"O que peço é que retribuam mais tarde. Podem lembrá-lo, e imitá-lo", aponta Nielsen.

Dale Schroeder trabalhou 67 anos como carpinteiro na mesma empresa, em Des Moines, EUA. Na infância, não tinha muito dinheiro. Nunca casou nem teve filhos, e manteve-se poupado toda a vida. Tinha dois pares de calças de ganga: um para trabalhar, e outro para ir à missa no domingo.Mas este homem do Iowa tinha um sonho. "Nunca fui à faculdade e queria ajudar miúdos a irem para a universidade", contou um dia ao seu advogado e amigo Steve Nielsen, dizendo que tinha poupanças. Quando Steve lhe perguntou quanto tinha, quase caiu da cadeira com a resposta de Dale: "Quase três milhões de dólares."