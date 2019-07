Encontradas espeleólogas perdidas em gruta na Cantábria

Foram encontradas as três espeleólogas que desapareceram este fim de semana na gruta de Cueto-Coventosa, na Cantábria, Espanha. As especialistas, com idades entre os 40 e os 50 anos, encontram-se de boa saúde.

As mulheres tinham entrado na gruta no sábado e, quando não saíram à hora prevista, foram acionados meios para as localizar. As equipas de resgate indicam que deverão sair da gruta pelo próprio pé esta tarde.

Três equipas de resgate entraram na gruta. Uma saiu sem novidades. Outra equipa entrou noutra zona e não saiu à hora prevista, pelo que entraram mais socorristas munidos de alimentos e água. Espera-se que saiam com as espeleólogas perdidas por volta das 18 horas (17 em Portugal continental).