Visite-nos na BTL 2022

A sua revista de viagens é um dos parceiros de media da edição de 2022 da Bolsa de Turismo de Lisboa. A BTL acontece entre 16 e 20 de março na FIL, Parque das Nações, e vai juntar os principais protagonistas do mundo das viagens e do turismo em Portugal e no mundo. Não é por isso de estranhar que a mais recente publicação do grupo Cofina dedicada às viagens assuma já o papel de media partner do principal evento nacional nesta área.



Além da presença física com um stand (Pavilhão 3) dedicado ao trabalho que a SÁBADO Viajante tem feito no papel, no online e na televisão, os profissionais ligados à revista de viagens vão também tomar parte em debates, concursos de fotografia, apresentação de prémios e o expectável contacto com os muitos visitantes que irão acorrer aos pavilhões da FIL, em Lisboa. E há surpresas para serem descobertas no stand da Viajante, basta aparecer por lá.

Lançada em maio de 2021, a revista em papel, canal de viagens (sabado.pt/viajante) e programa de televisão (todos os sábados de manhã na CMTV) tem procurado dar a conhecer Portugal e o mundo aos seus espectadores e leitores.

Tudo começou com a descoberta de Setúbal, Arrábida e Azeitão, sendo que o segundo poiso foi o concelho da Lourinhã. A primeira incursão aconteceu no México (Cancun, Playa del Carmen e Tulum), havendo depois uma incursão pelo sul de Portugal, em direção a Tavira, cidade e praias.

Em setembro do ano passado, a SÁBADO Viajante continuou a mostrar o mundo aos seus leitores e espectadores, com quatro episódios na Tunísia (Sousse e Monastir, por exemplo), regressando ao território nacional para conhecer o concelho do Sabugal, antes de nova incursão ao estrangeiro com a transmissão de quatro episódios dedicados ao Dubai, onde não faltaram as referências à Expo 2020, ao deserto e à boa vida.

De regresso a Portugal, o programa de viagens que passa na CMTV, tem estado na região de Coimbra. Primeiro na cidade dos estudantes, depois no Baixo Mondego (onde se produz um dos melhores arrozes do mundo) e na região da Lousã. Durante o mês de março, o programa chega a Anadia, um dos destinos em destaque da BTL 2022. E todos estes episódios podem ser vistos e revistos no site da revista SÁBADO.



Em fevereiro, o programa de viagens na CMTV liderou as audiências na televisão por cabo e ganhou no seu horário à RTP 1. Foi visto por mais de 146 mil telespectadores e alcançou valores superiores a 8,5% de share.