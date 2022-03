Tailândia deixa cair teste PCR a partir de 1 de abril

Não passou ao lado de ninguém a presença da Autoridade de Turismo da Tailândia na Bolsa de Turismo de Lisboa, fosse pelo animado stand no pavilhão 4 da FIL, fosse pelo contacto direto com os muitos visitantes que foram ao Parque das Nações entre 16 e 20 de março. Uma das presenças mais destacadas no stand da Autoridade de Turismo da Tailândia (TAT) foi Malinee Nitikasetsunthorn, Diretora para o Sul da Europa do organismo.