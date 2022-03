BTL 2022 começa nesta quarta-feira

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Depois de dois anos de ausência, o maior evento de viagens nacional está finalmente de volta com a 33ª edição da Bolsa de Turismo de Lisboa. Vai acontecer, como é hábito, na Feira Internacional de Lisboa (FIL) e tem como objetivo promover a retoma do setor do turismo. A revista SÁBADO Viajante é Media Partner do evento.

A feira, que acontece de 16 a 20 de março (aberto ao público a partir das 18h00 de dia 18), apresenta muitas novidades em setores como a inovação, a cultura, o enoturismo e o turismo de natureza.

O enoturismo e o turismo de natureza terão uma área dedicada aos sete geoparques portugueses, em parceria com a Fundação Calouste Gulbenkian, mostrando a biodiversidade nacional. Reforçando a importância crescente do setor, o enoturismo terá importante destaque com a divulgação de regiões, marcas, castas, rostos e projetos.



A BTL Cultural terá uma programação própria dirigida aos profissionais do setor do turismo e dos equipamentos culturais, mas que será adaptada ao público nos dias de fim de semana.



Na BTL LAB o foco estará em empresas e startups ligadas à inovação no setor do turismo, em debates, trocas de experiências, coordenadas pelo do NEST- Centro de Inovação do Turismo de Portugal.

Num tempo em que o turismo teve de se repensar, o programa de conferências vai refletir os temas que se tornaram ainda mais relevantes como o turismo sustentável, as tendências e até como será o novo viajante.

Na BTL vai poder conhecer destinos nacionais e internacionais e também planear as próximas férias, seja uma escapadinha cá dentro ou a viagem da sua vida que ficou adiada com a pandemia. Conheça Portugal de norte a sul e as ilhas de Açores e Madeira mais de 60 destinos internacionais. O destino internacional convidado é a República Dominicana e a Anadia, o município convidado. Quanto ao destino nacional em destque é a região Porto e Norte.

Para aceder aos pavilhões apenas será obrigatória a utilização de máscara.

Informações e bilhetes em btl.fil.pt