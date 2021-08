Playa del Carmen e Tulum na SÁBADO Viajante

A SÁBADO Viajante continua no México para dar a conhecer um destino completo. Além das praias e da herança dos Maias, há muito para ver quando se fala de férias no Caribe mexicano. No próximo sábado, a rondar as 10h30, a CM TV transmite mais um episódio do seu programa de viagens. Desta vez, vamos de Playa del Carmen a Tulum, numa das costas mais requisitadas das Caraíbas.





A carregar o vídeo ... Teaser SÁBADO Viajante episódio 3 México

Em Playa del Carmen vamos descobrir um clube de praia especial e conversar com quem mudou de vida e de país para se instalar no coração da Riviera Maia. Vamos circular pelas avenidas, descobrir a gastronomia e as tradições locais antes de nos metermos à estrada para um dos destinos mais elogiados por quem visita o México: Tulum.Na antiga cidade maia mesmo à beira do oceano, vamos ver a sua imponência desde um ponto de vista especial: o mar. O passeio de barco vai incluir também snorkelling com raias e tartarugas. Chegados ao areal, a primazia vai para uma boa sombra, com petiscos e bebidas frescas para atenuar o calor.Tudo para descobrir com a, todos os fins de semana na CM TV ou a cada minuto em sabado.pt/viajante