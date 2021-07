Viva México! A SÁBADO Viajante está nas Caraíbas

É já este sábado que estreia o primeiro episódio, no México, do programa de televisão na CMTV. Tudo Incluído: hotel, Cancún, boa vida e dicas preciosas.

Estreia no próximo fim de semana o primeiro episódio do programa de televisão da SÁBADO Viajante no México.





B the travel brand Xperience

Fomos à Riviera Maia para testar umas férias pós-pandemia em sistema de Tudo Incluído, numa parceria com a. Vida de hotel, uma ida a Cancún, e as descobertas que por lá fizemos, fazem parte deste primeiro capítulo. Também não vão faltar experiências gastronómicas e boas conversas com um italiano e um espanhol (que já viveram em Portugal) apaixonados pelo México.Tudo para descobrir já neste sábado, na CM TV, a rondas as 10h30.Siga este e os episódios de outros destinos aqui