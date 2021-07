Neste sábado vamos a Chichén Itzá

No próximo sábado de manhã (10h30), o programa de viagens da SÁBADO Viajante na CM TV volta a mostrar o melhor da Riviera Maia. Desta vez, vamos à descoberta de Chichén Itzá, um dos melhores exemplos da herança dos Maias. Descubra este sítio arqueológico que faz parte da lista da UNESCO de Património da Humanidade.







A carregar o vídeo ... Teaser SÁBADO Viajante no México

Depois da visita vai haver mergulhos nos míticos cenotes, as piscinas naturais subterrâneas que se acredita terem poderes sobrenaturais. Vamos experimentar e contamos-lhe tudo, antes de participarmos numa aula de cozinha tradicional e assistirmos a uma cerimónia de purificação liderada por um xamã local.



Durante as próximas semanas, a SÁBADO Viajante vai estar no México, de Cancún a Tulum, para lhe mostrar o que pode fazer numas férias em regime de Tudo Incluído, dentro e fora do hotel.

