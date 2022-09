Lodz, uma boa surpresa na Polónia

A terceira maior cidade da Polónia é uma boa surpresa para quem a visita. Fica no centro do país, a cerca de 70 km da capital, Varsóvia, e tem sido alvo, nos últimos anos, de uma profunda renovação. Na arquitetura, nas mentalidades e na oferta cultural.





Este antigo centro da indústria têxtil do século XIX é hoje um destino repleto de ofertas quanto ao turismo industrial, com a transformação das antigas fábricas em centros culturais, museus, restaurantes ou espaços de diversão.Vamos começar por conhecer a Manufaktura, um complexo dedicado ao lazer onde também funciona o Museu da Fábrica. É por lá que a guia de turismo Monika Scibor (que viveu em Portugal no início dos anos 2000) nos vai traçar um retrato da sua cidade e dos principais pontos de interesse.Um centro de ciência inovador, um hotel dedicado à Sétima Arte e o Museu do Cinema (onde não falta a estatueta de um Oscar) completam o itinerário por Lodz.Este e outros destinos podem ser descobertos todos os fins de semana de manhã na CMTV, a qualquer hora em www.sabado.pt/viajante ou a cada três meses na sua revista de viagens, a SÁBADO Viajante. A edição deste mês já está nas bancas e nela poderá descobrir a reportagem completa sobre a Polónia, além do tema de capa dedicado à região do Douro e Tâmega, bem como reportagens em Israel e Extremadura.