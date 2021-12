Fomos ao edifício mais alto do mundo

No segundo episódio da SÁBADO Viajante no Dubai, subimos o Burj Khalifa, fomos às compras e conhecemos a Palmeira Jumeirah. Para ver neste sábado de manhã na CM TV.

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Neste sábado de manhã regressamos ao Dubai para mais uma viagem inesquecível. É o segundo episódio do programa de televisão da SÁBADO Viajante, na CM TV, dedicado ao emirado árabe.

Desta vez, vamos conhecer a maior roda gigante do mundo, as famosas ilhas artificiais da Palmeira Jumeirah e descobrir a cozinha do Uzbequistão.





A carregar o vídeo ... Vídeo Teaser SÁBADO Viajante Ep. 25 - Dubai

Dubai é sinónimo de compras, por isso teremos algum tempo para conhecer o Dubai Mall, o maior centro comercial do mundo. Não falta nada por lá, nem um aquário e uma pista de gelo.

Neste segundo episódio da SÁBADO Viajante no Dubai, vamos subir ao edifício mais alto do planeta, o Burj Khalifa e espantar-nos com o que se vê lá por cima e cá em baixo. É que há um jogo de água e luzes para descobrir todos os dias ao fim da tarde. Terminamos a viagem com mais uma aventura pelas comidas do mundo no Time Out Market Dubai.

Neste sábado, a partir das 10h20, junte-se a nós na CM TV para conhecer outra faceta do Dubai. Este e outros destinos podem ser vistos em sabado.pt/viajante