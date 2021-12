SÁBADO Viajante: Reveja a nossa viagem ao Dubai

Museu, bairro histórico, mercados, hotel e restaurante a 200 metros de altura. O primeiro episódio da SÁBADO Viajante no Dubai já está disponível.

O primeiro episódio do programa de televisão da SÁBADO Viajante no Dubai estrou no passado fim de semana na CM TV e agora é tempo de o rever. Ou descobrir. A equipa da sua revista de viagens foi ao Dubai em busca da história de quase 300 anos, dos mercados exóticos de perfumes, ouro e especiarias e de um restaurante especial a 200 metros de altura.