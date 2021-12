Reveja o segundo episódio da SÁBADO Viajante no Dubai

Desta vez, fomos ao edifício mais alto do mundo, andámos a provar comidas asiáticas e fomos às compras no gigantesco Dubai Mall.

Se perdeu o segundo episódio da SÁBADO Viajante no Dubai, tem agora a possibilidade de o ver. Passou no último sábado de manhã na CM TV e começou com a visita à maior roda gigante do mundo. Daí, a equipa da sua revista de viagens foi conhecer o famoso arquipélago artificial da Palmeira Jumeirah e descobrir a cozinha do Uzbequistão.