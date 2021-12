Joana Amaral Dias: 'Gosto de deixar margem para o improviso e a descoberta'

Sempre foi uma viajante por natureza?

Sim, os meus pais eram médicos e faziam muitos congressos no estrangeiro, e levavam-nos, a mim e aos meus irmãos. Tenho muitas memórias dessas viagens, sobretudo na Europa, em Espanha, França, Suíça, Alemanha, Rússia, mas também ao Brasil, por exemplo, e isso foi fundamental na minha educação. Faziam-no como forma de me abrir a cabeça ao mundo, e isso ajudou bastante. Fez-me ganhar esse prazer em explorar e em contactar com outras realidades.



Alguma dessas viagens marcou-a particularmente?

Lembro-me de uma viagem, aí em 1982, em que fomos para Estrasburgo, na altura em que o Mitterrand ganhou as eleições, porque o meu pai era membro do Conselho Europeu. Os franceses têm uma ideia de cidadania e participação política muito carregada - basta pensar nas grandes convulsões e revoluções europeias – e lembro-me de ver o povo todo na rua a apoiar o Mitterrand, ondas e ondas de pessoas. Era muito miúda, e isso marcou-me imenso, foi a minha primeira experiência de banho de multidão, uma sensação de coletividade enorme.





Como é que os seus hábitos de viagem evoluíram com o tempo?

Um tipo de viagens que passei a fazer no princípio da idade adulta são viagens na natureza. A minha mãe é uma pessoa muito ligada à natureza e cultivou-nos muito esse prazer: montanhismo, grandes caminhadas, aventura, comecei a fazer tudo isso aos 18, 19. Um dos poucos aspetos positivos que tenho notado com a pandemia é que as pessoas estão mais ao ar livre, e procuram estar em melhor forma, fazer esse tipo de turismo.