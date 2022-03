Novo episódio na Lousã estreia-se neste fim-de-semana

Museu da Chanfana em Miranda do Corvo, Parque Biológico da Serra da Lousã, Palácio da Lousã Boutique Hotel e Lousamel. Tudo para descobrir neste sábado.

É já no próximo sábado que começa a aventura da SÁBADO Viajante na região da Lousã. Desta vez, a equipa da sua revista de viagens vai descobrir os segredos de um dos pratos portugueses mais tradicionais.





Tudo começa no Museu da Chanfana, em Miranda do Corvo, onde vamos também ficar a conhecer o Parque Biológico da Serra da Lousã e a sua fauna tão peculiar.

Grande surpresa deste episódio vai ser a visita ao Templo Ecuménico, um espaço onde todas as religiões estão representadas. E até os ateus têm aqui um espaço para reflexão.

A viagem vai continuar até à Lousã, onde nos espera um hotel muito especial. E sempre em comunhã com a natureza, vamos também ficar cara a cara, corpo a corpo, com as abelhas da Lousamel, a cooperativa que junta os apicultores da região.

Na SÁBADO Viajante sabemos para onde vamos. Venha daí connosco, todos os sábados de manhã na CMTV, a qualquer hora em sabado.pt/viajante e a cada três meses nas bancas, com a nossa edição em papel. A partir de 5 de março à venda.