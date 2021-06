O paraíso está cada vez mais perto

A pensar nas próximas férias de verão, a companhia aérea Air France está a aumentar a oferta de voos de longo-curso para destinos nas Caraíbas, no Índico e no Pacífico. Com ligações facilitadas desde Lisboa, Porto ou Faro, através dos aeroportos de Paris (Orly e Charles de Gaulle), a companhia disponibiliza até 98 voos por semana para destinos tão apetecíveis como Antilhas Francesas, Reunião, República Dominicana, México, Saint-Martin, Martinica ou Polinésia Francesa.