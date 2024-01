Sugar beach - Um hotel de capa de revista

É um dos mais exclusivos refúgios das Caraíbas, ideal para quem procura luxo e tranquilidade. O Sugar Beach, na ilha de Santa Lúcia, está inserido numa paisagem que é protegida pela UNESCO e foi pensado para milionários, mas sonhar não paga imposto.





As montanhas vulcânicas Piton servem de cenário deslumbrante para o Sugar Beach. As duas elevações no terreno, com quase 800 metros de altura cada uma, ficam perto da cidade de Soufrière, neste pequeno estado caribenho com menos de 180 mil habitantes. No resort, nada foi deixado ao acaso, com bungalows na primeira linha de praia, cabanas de montanha e suítes perfeitamente inseridas nos impressionantes jardins e palmeirais. Da ementa constam ainda três restaurantes de topo, piscinas onde o design impera, um spa inspirado na floresta tropical e bares que convidam aos cocktails à base de rum.Mais informaçõesA partir de €815 por noiteviceroyhotelsandresorts.com