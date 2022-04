República Dominicana: 25 locais e experiências

Cristóvão Colombo chegou às Américas por engano, mas acertou em cheio quando fundeou ao largo do que é hoje Santo Domingo, capital da República Dominicana. É a mais antiga cidade forjada pelos Europeus no Novo Mundo e isso percebe-se num curto passeio pela zona histórica – a Cidade Colonial, classificada como Património da Humanidade pela UNESCO desde 1990. Para mergulhar no país que divide a ilha Hispaniola com o Haiti, há que começar por aqui.