SÁBADO Viajante na Extremadura: a arte sempre presente

Nesta semana, continuamos na Extremadura para conhecer o património histórico e a arte surpreendente desta região espanhola.





Começamos a viagem na Ermida da Virgem de Ara, conhecida por Capela Sistina da Extremadura e damos um pulo a Mérida com as melhores sugestões para visitar a cidade.Voltamos aos Pueblos de Luz, passando por Yelbes e Torresfresneda e passamos a noite na monumental Cáceres. Vamos dormir num palácio transformado em hotel, no coração do centro histórico, provar a boa gastronomia extremenha e visitar um museu que está em comunhão com a natureza.O Museu Vostell Malpartida, dedicado à arte contemporânea, é mais um dos grandes momentos nas nossas viagens pela vizinha Extremadura. Não regressamos a Portugal sem nos embrenharmos pelo Parque Natural de Cornalvo e descobrir o Museu do Queijo, em Casar.

Na SÁBADO Viajante, sabemos para onde vamos.