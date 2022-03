Rocco: la vita è bella no Chiado

No Rocco, em Lisboa, há três ambientes gastronómicos num só espaço. Assim se faz um restaurante em que a festa, o luxo e a exuberância caminham lado a lado com a experiência gastronómica oferecida.

A partir do momento em que se cruza a porta do Rocco, o restaurante que integra o novíssimo The Ivens Hotel, na Rua Capelo, ao Chiado, em Lisboa, entra-se num mundo de exuberância e de luxo, cortesia do designer catalão Lázaro Rosa-Violán (responsável pela decoração dos espaços JNcQUOI).