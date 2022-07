Reveja o episódio da SÁBADO Viajante sobre os sabores da Madeira

Levamo-lo a uma empresa de chocolate artesanal, com passagem ainda pelos vinhos da Madeira, uma empresa de bolachas e, claro, o mercado dos Lavradores.

Esta semana, levamo-lo a viajar pelos sabores da Madeira. No Funchal, conhecemos uma empresa de chocolate artesanal, uma fábrica de bolachas com o encanto de outros tempos e uma casa que dispensa apresentações no mundo dos vinhos.