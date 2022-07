Os dias, longos e quentes, empurram a banhos. Este é um roteiro para ficar a par do que é essencial no verão, sem deixar de parte a consciência.

Com o uso cada vez mais comum de expressões como “economia circular”, “sustentável” ou “eco-friendly” no léxico dos consumidores – e das marcas –, 2022 é o ano para pôr em causa a relação com o guarda-roupa e com a indústria do consumo antes de se fazer ao mar.