Wroclaw, um tesouro na Polónia

Wroclaw é Breslávia em português. E é o próximo destino a descobrir com a equipa da SÁBADO Viajante. O programa estreia no próximo sábado de manhã na CMTV e vai levar-nos a esta cidade polaca repleta de surpresas. É um dos centros universitários mais pujantes da Polónia, com cerca de 100 mil estudantes e uma história onde figuram nove Prémios Nobel saídos desta instituição.





Outra visita obrigatória é o Panorama Raclawice, uma pintura com 115 metros de comprimento e 15 de altura que retrata a batalha ocorrida entre polacos e russos em 1794. A

cidade foi gravemente afetada pela II Guerra Mundial (90% da indústria e 70% da área residencial destruídas), mas hoje é um importante centro cultural e científico, com o turismo a ganhar cada vez mais espaço. Museus, teatros, parques, jardim zoológico e igrejas servem de chamariz, sem esquecer os duendes. Tudo começou como um protesto pró-democracia na segunda metade do século XX, até os pequenos serem se terem tornado imagem de marca desta cidade à beira do rio Odra, que já foi alemã e checa.

Vamos conhecer o centro histórico, a Praça do Mercado, uma das maiores da Europa, os edifícios góticos, a igreja de Santa Isabel (a mais alta de Wroclaw), a Catedral do século XIII e o Parque Szczytnicki, entre outros motivos de interesse.



