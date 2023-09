Com a brisa do Atlântico a acariciar as nossas páginas, preparámos uma edição que o vai convidar a explorar lugares onde a natureza e a tranquilidade se entrelaçam de uma forma única. Das majestosas ilhas açorianas do Faial, Pico e São Jorge à exuberância tropical de Alagoas, no Brasil, temos também espaço para as praias deslumbrantes de Cancún, com paisagens, história e gastronomia que enriquecerão a sua alma e o vão inspirar a desbravar o mundo.