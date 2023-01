Anadia rima com espumantes

O Millèsime - 1º Encontro Nacional de Espumantes vai realizar-se no fim de semana de 25 e 26 de março, no histórico Curia Palace Hotel, uma das joias da Art Déco em Portugal. O evento procura reunir os melhores produtores nacionais de espumantes com denominação de origem e vai inspirar-se no universo da época dourada dos primeiros anos do século XX. Daí a escolha pelo consagrado hotel.



Além das provas e apresentações, o encontro vai incluir diversas atividades e convidados especiais, com cada produtor a ter um espaço próprio para mostrar e dar a provar os seus espumantes. Mas não só, porque à venda e em exposição também vão estar alguns dos pratos e petiscos mais populares da Bairrada, fiéis companheiros do espumante, como o leitão, os rojões, as ostras, sushi e os doces típicos (dos Bairradinos, aos Ovos Moles, passando pelos Amores da Curia e pelos Morgadinhos).



A entrada tem um custo de 10 euros por dia ou 15 euros para os dois dias de visita e inclui o copo para as provas. Além disso, quem quiser ficar alojado no Curia Palace Hotel vai ter direito a preços especiais.





Tópicos Viajante Anadia Curia Portugal Espumantes