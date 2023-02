Afastado no Equador

Com a abundância de amantes de lifestyle já não tenho paciência para viajantes e fico cada vez mais sedentário. Explico: todas as semanas encontro um programa de rádio que se esforça com grande empenho por encontrar os viajantes mais tolinhos do planeta; ouço a espaços, um minuto agora, dois minutos depois, e verifico que quase todos os entrevistados (que parece terem consumido óxido nitroso) são seres vagamente extrovertidos cujo desporto é falar atabalhoadamente sobre as milhas percorridas, as fronteiras atravessadas e as impressões recolhidas no alforje. E é como se assistíssemos a uma arenga interminável, o horror dos horrores, uma espécie de "Gustavo Santos das viagens" que fôssemos obrigados a ouvir em sessões permanentes de Instagram e Tik Tok.