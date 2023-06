Alemanha: mais 110% de visitantes portugueses em 2022

Em 2022, as autoridades alemãs registaram mais de 476 mil dormidas de viajantes oriundos de Portugal. Isto representa um aumento de 110,5% em comparação com o ano anterior (226 mil dormidas em 2021), a apenas 40 mil dormidas do melhor resultado, em 2019, antes da pandemia.

De acordo com o Instituto Federal de Estatística, o maior número de dormidas nacionais na Alemanha aconteceu entre outubro e dezembro, tendo 49% das viagens dos portugueses sido feitas em lazer, seguindo-se a motivação dos negócios (29%) e as visitas a familiares e amigos (22%).





Para se entender a atração lusa pelo destino Alemanha é preciso ter em conta que o país tem 51 lugares distinguidos pela UNESCO, aposta no turismo sustentável e tem paisagens deslumbrantes, como os Alpes ou as margens dos rios Reno e Danúbio. Além disso, tem um naipe de cidades, de norte a sul e de leste a oeste, que merecem uma visita com tempo.Até ao fim de 2023, o Turismo da Alemanha está a apostar em três campanhas para atrair visitantes portugueses e não só. A saber, Cidades & Cultura (aposta no património), Feel Good (sustentabilidade nas visitas e nas viagens) e Embrace Nature (dedicada às paisagens naturais como florestas, lagos e rios).Para 2024, outro motivo de interesse se avizinha na Alemanha: a organização do Campeonato da Europa de Futebol e de Andebol, no masculino. Saiba mais em facebook.com/TurismoDaAlemanha