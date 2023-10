A SÁBADO Viajante está na Beira Baixa

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Esta semana, a SÁBADO Viajante vai mostrar-lhe como se faz uma rota de descobertas a partir de um produto regional. Partindo do Queijo com Denominação de Origem Protegida da Beira Baixa, vamos descobrir uma região, a sua cultura, gastronomia e gentes.





Começamos em Proença-a-Nova, no Amoras, hotel que é country house e refúgio para quem procura silêncio e tranquilidade. Daí seguimos para uma conversa elucidativa sobre o queijo da Beira Baixa e entramos no Cabra Preta, um restaurante que dá que falar em Castelo Branco.Nesta viagem, que terá início no próximo sábado de manhã na CMTV, vamos ainda visitar as Aldeias Históricas de Castelo Novo e Alpedrinha de forma bem sustentável, além de ficarmos a saber como se constrói uma empresa familiar na área do queijo.Na, sabemos para onde vamos. Venha daí connosco.