Violoncelista e pedagoga Madalena Sá e Costa morre aos 106 anos

O funeral acontece na terça-feira, às 15h, na Igreja de Cedofeita, no Porto, e o corpo será sepultado no Cemitério de Agramonte, ao lado da irmã, a pianista Helena Sá e Costa.

As mais lidas

A violoncelista e pedagoga Madalena Sá e Costa morreu durante a madrugada de hoje, aos 106 anos, vítima de uma infeção pulmonar, disse hoje à Lusa a filha da artista.





Segundo Helena Araújo, filha da violoncelista, Madalena Sá e Costa foi diagnosticada há poucos dias com uma infeção pulmonar e "morreu serenamente", em casa, durante a madrugada de hoje.O funeral acontece na terça-feira, às 15:00, na Igreja de Cedofeita, no Porto, e o corpo será sepultado no Cemitério de Agramonte, ao lado da irmã, a pianista Helena Sá e Costa (1913-2006).