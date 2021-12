Rui Tavares propõe criação da Provedoria dos Direitos Humanos

O vereador do partido Livre na Câmara de Lisboa, Rui Tavares, assinala esta sexta-feira o Dia Internacional dos Direitos Humanos com a apresentação de uma proposta para a criação da Provedoria dos Direitos Humanos da cidade.





Rui Tavares, eleito vereador pela coligação "Mais Lisboa" (PS/Livre), decidiu avançar com a proposta que constava do programa eleitoral às eleições autárquicas de 26 de setembro, com a ideia de "criar uma Provedoria dos Direitos Humanos na cidade de Lisboa, dotando-a de orçamento próprio, dos meios materiais e humanos necessários à sua atividade e de regulamento que permita a estabilidade necessária ao funcionamento desta provedoria".O anúncio da proposta ao executivo municipal, presidido pelo social-democrata Carlos Moedas, coincide com a celebração do Dia Internacional dos Direitos Humanos, que se assinala esta sexta-feira, e a mesma "será apresentada na próxima reunião pública da Câmara Municipal de Lisboa, agendada para o próximo dia 22 de dezembro", informou o gabinete do vereador do Livre, numa nota de imprensa enviada à agência Lusa."Há quase 75 anos, no dia 10 de dezembro de 1948, em resposta aos 'atos de barbárie que revoltam a consciência da humanidade' praticados durante a Segunda Guerra Mundial, as Nações Unidas adotaram a Declaração Universal dos Direitos Humanos", referiu o vereador Rui Tavares.O autarca de Lisboa, que é um dos fundados do partido Livre, disse ainda que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é reconhecida atualmente como o "roteiro universal" para a liberdade, a igualdade e a dignidade de cada pessoa, na qual "constam 30 direitos e liberdades que, ainda hoje, continuam a ser a base do direito internacional dos direitos humanos".O Dia Internacional dos Direitos Humanos é assinalado anualmente em 10 de dezembro, a data em que a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948.