Várias centenas de pessoas em Lisboa em defesa do SNS

Várias centenas de pessoas começaram hoje à tarde, a partir do Campo Pequeno, em Lisboa, uma marcha em defesa do Serviço Nacional de Saúde (SNS), uma das maiores conquistas de Abril, como defendeu a secretária-geral da CGTP, presente na manifestação.







"O povo merece melhor SNS", "E o que é que o povo quer? Saúde para viver!" ou "O público é de todos, o privado é só de alguns" são algumas das frases que se ouvem enquanto os participantes caminham em marcha lenta pela Avenida da República, em direção ao Saldanha, no centro de Lisboa.Em declarações à agência Lusa, Sebastião Santana, coordenador da Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública, um dos promotores da marcha "Pelo Direito à Saúde, Mais SNS, Melhor Saúde!", apontou que todas estas pessoas têm em comum a defesa de um serviço de saúde universal, uma das maiores conquistas do 25 de Abril de 1974.A visão foi partilhada pela secretária-geral da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional (CGTP-IN), Isabel Camarinha, para quem está hoje em causa o funcionamento do SNS e o seu acesso universal.Na perspetiva de Isabel Camarinha, faltam meios, faltam melhores salários e melhores condições de trabalho para quem trabalha no SNS.A marcha "Pelo Direito à Saúde, Mais SNS, Melhor Saúde!" foi convocada por um alargado conjunto de estruturas sindicais e de utentes em defesa e pelo reforço do SNS, com iniciativas a decorrerem em Lisboa, Porto e Coimbra.