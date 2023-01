Ucrânia: Portugal vai enviar mais 14 viaturas blindadas e oito geradores elétricos

"Com este material, que se encontra em preparação para envio, eleva-se para 532 toneladas o total de equipamento militar", indica o Ministério da Defesa.

As mais lidas

Portugal vai enviar mais 14 viaturas blindadas M113 e oito geradores elétricos de elevada capacidade para a Ucrânia, elevando "para 532 toneladas o total de equipamento militar, letal e não letal" fornecido ao país, anunciou hoje a ministra da Defesa.







José Ramos/CMTV

"Portugal vai enviar para a Ucrânia um segundo conjunto de 14 viaturas blindadas de transporte de pessoal M113, oito geradores de grande capacidade para produção de energia elétrica, mais munições de 120mm e mais duas toneladas de equipamento médico e sanitário", lê-se num comunicado do Ministério da Defesa, divulgado após uma reunião do Grupo de Contacto para a Defesa da Ucrânia, que decorreu hoje em Ramstein, na Alemanha.O ministério refere que, "com este material, que se encontra em preparação para envio, eleva-se para 532 toneladas o total de equipamento militar, letal e não letal, fornecido por Portugal à Ucrânia desde o início da agressão levada a cabo pela Rússia".