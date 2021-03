Turismo do Centro encara visita do papa a Fátima como "extraordinária notícia"

O presidente da Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado, disse hoje que a anunciada visita do papa Francisco a Fátima, em 2023, é "uma extraordinária notícia" para o turismo da região e do país.







"É uma notícia que renova a esperança de o setor do turismo, em Portugal, voltar a ter o seu lugar no mundo", declarou Pedro Machado à agência Lusa.O presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro realçou que cada visita do papa a um país representa em média, localmente, "um milhão de turistas a mais" no ano seguinte.A vinda a Portugal do líder da Igreja Católica, em 2023, traduza também "um renovar da confiança nos valores humanos que o papa Francisco representa", afirmou."A sua visita é também colocar o Centro de Portugal no radar dos destinos do mundo a nível do turismo religioso", enfatizou Pedro Machado.Em 2023, Francisco vai também visitar o Santuário de Fátima, no concelho de Ourém, distrito de Santarém, durante as Jornadas Mundiais da Juventude, que decorrerão em Lisboa, revelou hoje o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no final de uma audiência privada com o papa, na Cidade do Vaticano."Foi, como tinha sido há cinco anos, uma ocasião para ver como o papa está atento a tudo. (...) Falou, como é evidente, da ida a Portugal em 2023, a Lisboa e a Fátima", disse Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas portugueses, em Roma, após o encontro com o chefe de estado do Vaticano.