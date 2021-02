Tribunal suspende chumbo de alunos de Famalicão que não frequentaram Cidadania

Estão suspensos os chumbos dos dois alunos de Famalicão por não terem frequentado as aulas de Cidadania e Desenvolvimento. A determinação foi do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga (TAFB) numa decisão sobre as providências cautelares. No altura em que corre ainda a ação principal em tribunal, o Ministério da Educação (ME) decidiu recorrer desta decisão.







Sala de aula

Por decisão de 22 de janeiro, a que a Lusa teve acesso esta quarta-feira, o TAFB considera que o interesse dos alunos, traduzido na progressão normal dos seus estudos, deve prevalecer sobre o cumprimento da legalidade, designadamente das regras que determinam a retenção dos alunos que não cumpram a assiduidade.O tribunal deu, assim, provimento a uma providência cautelar interposta pelos pais, na sequência da determinação do diretor do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco, ratificada pelo secretário de Estado adjunto e da Educação, que impunha aos jovens um plano de recuperação da disciplina para poderem passar de ano. A decisão de não frequentar esta disciplina partiu dos pais dos alunos.Isso mesmo é sublinhado pelo Ministério da Educação, em resposta enviada à: "nenhum despacho emite uma "ordem de retenção". Determina sim que se criem, a título excecional, planos de recuperação, conforme previsto na Lei, para que os alunos não sejam prejudicados por uma decisão que lhes é imposta pelo encarregado de educação".De acordo com a sentença agora proferida pelo tribunal de Braga, "não obstante o inegável interesse em manter uma linearidade e coerência das regras escolares, nomeadamente no que a regime de faltas diz respeito, concretamente na situação em análise deve prevalecer o interesse dos alunos em não serem afetados no seu percurso escolar, regredindo, no imediato, dois anos escolares, quando ainda não se tornou definitiva, no ordenamento jurídico, a decisão que os obriga a tal (anulação das transições escolares)".O Ministério da Educação decidiu recorreu desta sentença por considerar que a decisão não determina "a reposição da legalidade, para que os alunos possam concluir os anos em que estão".Apesar de ter suspendido o chumbo dos alunos, o Tribunal não deu razão ao argumento de objeção de consciência indicado pelos pais para impedirem os filhos de frequentar a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento.O tribunal diz que "não se consegue perceber em que é que a violação de consciência ocorre", já que os pais "não indicam uma matéria concreta que colida com um seu princípio ou convicção".Os pais alegam que a educação para a Cidadania é uma competência deles e sublinham que lhes suscitam "especiais preocupação e repúdio" os módulos "Educação para a igualdade de género" e "Educação para a saúde e sexualidade", que fazem parte da disciplina "Cidadania e Desenvolvimento".Dizem ainda que os restantes módulos da disciplina são uma "perda de tempo". Consideram que a educação no sistema público não pode seguir nem impor diretrizes filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas ou religiosas.Como tal, proibiram os filhos de frequentar aquela disciplina, defendendo que ela deveria ser facultativa, a exemplo da Educação Moral e Religiosa.Para o TAFB, em causa está mais "uma disputa de poder ao nível da educação dos menores, do que um verdadeiro conflito entre a consciência dos requerentes [pais], as suas convicções, e os temas da disciplina".Por isso, o tribunal não deu provimento à pretensão dos encarregados de educação de ser reconhecido aos filhos o direito provisório à não frequência daquela disciplina ou, em alternativa, à não marcação de faltas injustificadas.Considerados "de mérito", os alunos frequentam atualmente os 7.º e 9.º anos de escolaridade. O despacho do ministério previa que os alunos voltassem ao ano letivo de 2018/2019 para concluir a disciplina em causa.O ME refere ainda que já foi decidido um outro processo cautelar, colocado também por estes pais, mas que foi considerado improcedente. Desta decisão desfavorável aos pais, a tutela diz não ter conhecimento de qualquer recurso.